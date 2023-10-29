Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Prof. Dr. Dokgöz'den ailelere uyarı: Siber suçlar küresel sorun haline geldi

        MERSİNÜniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, siber suçların önlenmesinde ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirterek, "Siber suçlar, küresel sorun haline geldi. Hem kendileri, hem çocukları, hem de içinde bulundukları toplumsal yapı açısından gerekli önlemleri almak zorundalar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Dokgöz'den ailelere uyarı: Siber suçlar küresel sorun haline geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİNÜniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, siber suçların önlenmesinde ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirterek, "Siber suçlar, küresel sorun haline geldi. Hem kendileri, hem çocukları, hem de içinde bulundukları toplumsal yapı açısından gerekli önlemleri almak zorundalar" dedi.

        Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün yaptığı, siber dünyanın sonsuz evrenine multidisipliner bir yaklaşım getiren ve alanında ilk olan 'Siber Suçlar' kitabı yayınlandı. 23 bölüm, tıp, psikoloji, kriminoloji, hukuk, etik, siber güvenlik gibi uzmanlardan oluşan 37 bilim insanı tarafından yazılan kitap, sanal gerçeklikle beraber yeni suç unsurlarının da oluşmasını ve dünyada küresel bir sorun haline gelmesini ele alıyor.

        'HUKUKSAL ALTYAPININ HAZIRLANMASI GEREKİYOR'

        Kitabın editörlüğünü yapan MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, siber suçların önlenmesinde ebeveynlere çok büyük sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Siber suçlar küresel sorun haline geldi. Hem kendileri, hem çocukları hem de içinde bulundukları toplumsal yapı açısından gerekli önlemleri almak zorundalar. Çünkü global dünyanın bir parçasıyız ve cebimizde tüm dünyayı taşıyoruz. Kötü kullanımı önlemek için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Suç unsurunun nerede gelişebilmelerini öğrenmeleri lazım. Hem korumak hem de korunmak anlamında. Ebeveynlerin dışında devletin siber suçlar konusunda hem toplumu bilgilendirmesi hem de gerekli hukuksal altyapıyı hazırlaması gerekiyor. Siber suçların diğer suçlardan farklı olduğunu düşünmüyorum. Kötüye kullanım için hem önlemler almak hem de suçları tanımlayıp çerçeveyi çizmek lazım" dedi.

        'SİBER DÜNYA YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ'

        Siber dünya ile beraber ortaya yeni suçların da çıkacağını kaydeden Prof. Dr. Dokgöz, "Siber Suçlar kitabı, alanında bir ilk. Adli tıp, psikoloji, hukuk, etik, siber güvenlik konuları çeşitli boyutlarıyla yer alıyor. Dünyada şu an bir siber devrim yaşanıyor ve Türkiye bu devrimin bir parçası olmak durumunda. Bu kitap, siber dünyaya farklı disiplinlerden bir yaklaşım getiriyor. Hem siber dünyanın doğru kullanımı hem de kötüye kulanım alanlarını irdeleyen bir kitap. Bu kitabı özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin hatta ebeveynlerin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Siber dünya, yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Dünyanın neresine gidersek gidelim herkesin elinde cep telefonları var ve kafaları öne eğik. Siber dünyanın iyiye kullanımı kadar kötüye kullanımı da söz konusu ve yeni suçlarla da karşılaşacağız. Şu an bildiğimiz suçlar var bir de bilmediğimiz, öngöremediğimiz suçlar var. Bu noktada hem mevcut durumu irdelememiz hem de geleceğe yönelik perspektifler geliştirmemiz gerekecek. Suçlar konusunda da sadece yerel dinamikleri düşünmeyelim. Çünkü dijital dünya global bir dünya. Global dünyayı birlikte düşünmemiz gerekir. Dijital dünyanın güvenli ve düzenli kullanımı anlamında entegre olmamız şart" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi

        Benzer Haberler

        MERSİN'DE 'CUMHURİYET' COŞKUSU; FENER ALAYI DÜZENLENDİ  
        MERSİN'DE 'CUMHURİYET' COŞKUSU; FENER ALAYI DÜZENLENDİ  
        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi
        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi
        Mersinli hayırsever Filistin için bağışta bulundu
        Mersinli hayırsever Filistin için bağışta bulundu
        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği dü...
        Mersin engellilere yönelik yelken yarışı ve atölye çalışmaları etkinliği dü...