Tadilat yapılan evden sarkan elektrik kablosundan akıma kapılan Yağmur, öldü MERSİN´inTarsus ilçesinde sokakta oynadığı sırada tadilat yapılan bir evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden Yağmur Girgin (6), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

MERSİN´inTarsus ilçesinde sokakta oynadığı sırada tadilat yapılan bir evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden Yağmur Girgin (6), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kösebalcı Mahallesi´nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken, bu sırada komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Girgin, çığlık atarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Girgin´in cansız bedeni Adili Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.