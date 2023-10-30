Elektrik kablosundan akıma kapılıp ölen 6 yaşındaki Yağmur, toprağa verildi

MERSİN'de, sokaktaoynarken, tadilat yapılan evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas edip akıma kapılarak yaşamını yitiren Yağmur Girgin (6), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğleden sonra Tarsus ilçesi Kösebalcı Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken, bu sırada komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Girgin, çığlık atıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Girgin'in cansız bedeni, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının morgdan aldığı Girgin, Kösebalcı Mahallesi mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.