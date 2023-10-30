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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama 

        MERSİN'de,PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:25
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama 
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        MERSİN'de,PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında Mersin sorumlusu olduğu belirlenen M.K. ve sosyal medyadan herkese açık bir şekilde yayınladıkları görseller ile yazılarda örgüt ve mensuplarını sahiplenici, benimseyici ve yüceltici şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen N.B., A.G. ve U.T.'nin adreslerine operasyon yapıldı. Özel hareket ekiplerinin de katıldığı baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K., N.B. ve A.G. tutuklanırken, U.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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