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        OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MAHALLE MUHTARI ÖLDÜ

        MERSİN´inTarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesinin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:02
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        OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MAHALLE MUHTARI ÖLDÜ
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        MERSİN´inTarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesinin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Yusuf Özbozkurt'a iddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada Resul K. (19) yönetimindeki 33 NG 098 plakalı otomobil çarptı. Ösbozkurt'un metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özbozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Resul K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Muhtar Yusuf Özbozkurt´a çarpan otomobil

        -Muhtara müdahalesi edilmesi

        -Ambulansa taşınması

        -Devlet hastanesi

        DHA-Gündem - Türkiye-Mersin / Tarsus - Okan ÇALIŞKAN

        2023-10-31 01:01:34

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