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        Mersin Limanı'nda ele geçirilen 610 kilogram kokaine 3 tutuklama

        MERSİNLimanı'nda muz yüklü kolilerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:05
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        Mersin Limanı'nda ele geçirilen 610 kilogram kokaine 3 tutuklama
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        MERSİNLimanı'nda muz yüklü kolilerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de Ekvator'dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kolileri içinde piyasa değeri 533 milyon 750 bin olan 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda H.B., N.G. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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