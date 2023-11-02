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        Çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti

        MERSİN'inTarsus ilçesinde tadilat sırasında tekstil atölyesinin çatısından düşen Niyazi Canlı (28), hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:05
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        Çatıdan düşen işçi, hayatını kaybetti
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde tadilat sırasında tekstil atölyesinin çatısından düşen Niyazi Canlı (28), hayatını kaybetti. 

        Olay, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi´nde meydana geldi. Tadilatta olan tekstil atölyesinin çatısında çalışan Niyazi Canlı, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metreden düştü. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Canlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

        Bu arada Niyazi Canlı´nın düşme anı, iş yerinin kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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