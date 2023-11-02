Silahla vurulan Rojat, 4 gün sonra yaşamını yitirdi
MERSİN'inTarsus ilçesinde 4 gün önce silahla vurulmuş bulunan Rojat Aslan (19), hayatını kaybetti.
MERSİN'inTarsus ilçesinde 4 gün önce silahla vurulmuş bulunan Rojat Aslan (19), hayatını kaybetti.
İlçenin Fahrettinpaşa Mahallesi´nde 29 Ekim günü akşam saatlerinde köprü yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, silahla başından yaralanan Rojat Aslan'ı yerde kanlar içinde buldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı. Aslan, bugün 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.