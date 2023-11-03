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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        MERSİN'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:20
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        MERSİN'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, doğu illerinden gelen 2 araçtan 1'inin önde polis noktalarını kontrol edip, arkasında uyuşturucu yüklü araca eşlik ettiği bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti. Öncü araç Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durduruldu. Araçtaki N.K., O.Y. ve S.l. yakalanıp gözaltına alındı. Arkalarından gelen araç da Mersin otobanının otogar çıkışında terk edilmiş halde bulundu. Aramalarda, zulalanmış vaziyette 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen M.Y. ve A.D. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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