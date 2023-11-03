Jandarmadan dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı

MERSİN'deikinci el alışveriş siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişinden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de, ikinci el alışveriş siteleri ile kurdukları internet siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlar ile vatandaşları yüklü miktarda dolandıran şebekeyi tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, Mersin merkezli Adana ve Gaziantep'te yaptığı eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi yakaladı.

72 DOSYA AYDINLATILDI

Şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığını tespit eden jandarma, 72 ayrı dosyayı aydınlattı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu ve 14 banka kartı ile 2 adet 9 mm tabanca, 1 kılıç, 1 kelepçe, 1 flash bellek, 3 sustalı çakı ve 12 bin 750 TL nakit paraya el koydu.

Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçundan da soruşturma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6´s tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.