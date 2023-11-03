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        Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı

        MERSİN'de,Yenişehir Belediyesi ekipleri, belediyeye ait yardım depolama merkezinde depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen kolide, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. Seri numaraları yazılıp tutanak altına alınan ve Güney Kore Wonu olduğu belirlenen para, polise teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:40
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        Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı
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        MERSİN'de,Yenişehir Belediyesi ekipleri, belediyeye ait yardım depolama merkezinde depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen kolide, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. Seri numaraları yazılıp tutanak altına alınan ve Güney Kore Wonu olduğu belirlenen para, polise teslim edildi.

        Yenişehir Belediyesi'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurduğu yardım depolama merkezi ile yardım malzemeleri türlerine göre tasnif edilip, hem deprem bölgesine hem de Mersin'e gelen depremzedelere ulaştırıldı. Merkezdeki yardım malzemelerini ayrıştırma çalışmalarına devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Güney Kore'den gönderilen kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. 22 milyon Güney Kore Wonu tek tek sayılıp tutanak altına alındı, ardından da Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. 

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