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        Otomobil okul çıkışı saatinde durağa daldı; 3 öğrenci yaralandı

        MERSİN´in Mezitliilçesinde okul çıkış saatinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 3 öğrenci yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:45
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        Otomobil okul çıkışı saatinde durağa daldı; 3 öğrenci yaralandı
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        MERSİN´in Mezitliilçesinde okul çıkış saatinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 3 öğrenci yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında ilçenin Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı´nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, öğrencilerin beklediği otobüs durağına daldı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Okul çıkış saatinde yaşanan kazada, durakta bekleyen öğrencilerden 3´ü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polisi sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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