Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu´nun 3´üncü ünitesine ait reaktör basınç kabı sahaya ulaştı 

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 3. Ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, deniz yolu ile 1700 deniz milinden (3150 km) fazla mesafe kat ederek inşaat sahasına ulaştı. Eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabı, nükleer güç santralinin işletme aşamasında içinde nükleer yakıt içeren çekirdeğin yanı sıra, kontrol ve koruma sistemlerine ait cihazlar ile kontrollü nükleer reaksiyon ve ısı enerjisinin soğutma suyuna aktarımını sağlayan farklı yapısal parçaların bulunduğu büyük boyutlu bir ekipman olma özelliğini taşıyor.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu´nun 3´üncü ünitesine ait reaktör basınç kabı sahaya ulaştı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 3. Ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, deniz yolu ile 1700 deniz milinden (3150 km) fazla mesafe kat ederek inşaat sahasına ulaştı. Eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabı, nükleer güç santralinin işletme aşamasında içinde nükleer yakıt içeren çekirdeğin yanı sıra, kontrol ve koruma sistemlerine ait cihazlar ile kontrollü nükleer reaksiyon ve ısı enerjisinin soğutma suyuna aktarımını sağlayan farklı yapısal parçaların bulunduğu büyük boyutlu bir ekipman olma özelliğini taşıyor.  

        Akkuyu NGS´nin 3. güç ünitesine ait reaktör basınç kabı, Rosatom'un makine bölümü olan Atommash tesisinde üretildi. Nakliye ambalajı ile birlikte toplam ağırlığı 347,5 ton, uzunluğu 11,45 m, genişliği ise 5,7 m olan reaktör basınç kabı, 2023 yılında Rosatom imalat tesisinde üretilen beşinci reaktör oldu. Rosatom bu imalat hacmine ulaşmasıyla birlikte nükleer enerji tarihinde bir rekora da imza atmış oldu. Şu anda dünyanın en büyük nükleer teknoloji ihracatçısı konumunda olan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya dışında 7 ülkede nükleer tesislerin seri inşaatını yürütmeye devam ediyor.  

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:  

        "Zorunlu olan giriş kontrolü prosedürlerinin tamamlanmasının ardından reaktör basınç kabı, montajını yapacak uzman ekiplerine teslim edilecek. Bu ekipman, üretimi sırasında 300'e yakın farklı denetim ve kontrol işleminden geçirilmektedir. Reaktör, özel koşullar altında işletilir. İşletme sırasında reaktörün sızdırmazlığı, yakıtın güvenli bir şekilde yeniden yüklenmesi ile reaktör tesisinin 60 yıldan fazla hizmet ömrü boyunca çalıştırılmasını sağlamalıdır."  

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Mersin / Merkez - DHA

        2023-11-09 12:00:14

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımında sona gelindi
        Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımında sona gelindi
        Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Otomobil okul çıkışı saatinde durağa daldı; 3 öğrenci yaralandı
        Otomobil okul çıkışı saatinde durağa daldı; 3 öğrenci yaralandı
        Mersin'de sahipsiz köpekten kaçan sepetli motosikletin devrilmesi kamerada
        Mersin'de sahipsiz köpekten kaçan sepetli motosikletin devrilmesi kamerada
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Mersin Valiliğine ziyare...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Mersin Valiliğine ziyare...