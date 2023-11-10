Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı MERSİN'de,DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN'de,DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişinin kentte olduğunu belirledi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 TL ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.