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        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 

        MERSİN'de,DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:40
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        Terör örgütlerine finansman sağlayan 2 kişiye gözaltı 
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        MERSİN'de,DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişinin kentte olduğunu belirledi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 TL ele geçirildi.

        Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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