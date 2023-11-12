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        Seyir halindeki otomobilin üstüne damdan keçi düştü

        MERSİN'desokakta ilerleyen otomobilin üstüne, bir evin damındaki adaklık keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:00
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        Seyir halindeki otomobilin üstüne damdan keçi düştü
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        MERSİN'desokakta ilerleyen otomobilin üstüne, bir evin damındaki adaklık keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.

        Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen Murat Can Pater yönetimindeki 51 ACB 659 plakalı otomobilin üstüne, 2 katlı bir evin damındaki keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu. 

        Keçinin ev sahipleri tarafından adaklık olarak beslendiği belirtildi. Keçinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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