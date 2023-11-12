Seyir halindeki otomobilin üstüne damdan keçi düştü
MERSİN'desokakta ilerleyen otomobilin üstüne, bir evin damındaki adaklık keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.
MERSİN'desokakta ilerleyen otomobilin üstüne, bir evin damındaki adaklık keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.
Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen Murat Can Pater yönetimindeki 51 ACB 659 plakalı otomobilin üstüne, 2 katlı bir evin damındaki keçi düştü. Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.
Keçinin ev sahipleri tarafından adaklık olarak beslendiği belirtildi. Keçinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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