Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemler sonrası 4 şüpheli, tutuklandı.
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