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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama 

        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:10
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama 
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        MERSİN'deterörörgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemler sonrası 4 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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