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        Almanya'da yaşayan Türkleri dolandıran şebeke, Mersin'de çökertildi

        MERSİN'dekendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını dolandıran 7 şüpheli, operasyon ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
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        Almanya'da yaşayan Türkleri dolandıran şebeke, Mersin'de çökertildi
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        MERSİN'dekendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını dolandıran 7 şüpheli, operasyon ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezi şekline dönüştürerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kendilerini 'polis', 'asker' ve 'savcı' olarak tanıtarak Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların bankadaki paraları ile gayrimenkullerini dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 flash bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, 1 yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile vatandaşların kimlik ve banka kart bilgileri yazılı dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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