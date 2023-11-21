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        Avcılarına tuzağına yakalanan nesli tehlike altındaki kuş kurtarıldı

        MERSİN'deyasa dışı avcılık yapanların kurduğu tuzağa yakalanan nesli tehlikesi altındaki `Bayağı çakır kuşu´ kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:20
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        Avcılarına tuzağına yakalanan nesli tehlike altındaki kuş kurtarıldı
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        MERSİN'deyasa dışı avcılık yapanların kurduğu tuzağa yakalanan nesli tehlikesi altındaki `Bayağı çakır kuşu´ kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetlerini önleme çalışması kapsamında Huzurkent Mahallesi kırsal alanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, iğne yapraklı çam ağaçların bulunduğu sahada yasa dışı avcıların kurduğu tuzağa düşen nesli tehlikesi altındaki 'Bayağı çakır kuşu' fark edildi. Stresten ve açlıktan bitkin düştüğü anlaşılan yırtıcı bir tür olan 'Bayağı çakır kuşu' tuzaktan kurtarılarak Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi. Ele geçirilen tuzaklar da imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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