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        Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin pusu kurup hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı. Araca, toplam 33 merminin isabet ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:05
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        Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin pusu kurup hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı. Araca, toplam 33 merminin isabet ettiği belirlendi.

        Olay, ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. T.G yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araç siteye girdiğinde, pusu kuran kişilerin uzun namlulu tüfek ve tabancalı saldırısına uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda, T.G.´nin yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarken kaza yapınca otomobili terk edip bir motosiklet gasbettiklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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