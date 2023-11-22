Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı, kurtarılamadı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı Tuncay Gengeç (44), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı, kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'inTarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı Tuncay Gengeç (44), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Feci kazada bir aile yok oldu! 4 ölü, 1 ağır yaralı
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Microsoft, OpenAl'dan istifa etmeyi düşünenleri işe alacak
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı

        Benzer Haberler

        Serdal Adalı: Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez
        Serdal Adalı: Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez
        Mersin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Mersin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyl...
        Mersin'de amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyl...
        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla bul...
        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Mersin'de siyah-beyazlılarla bul...
        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" d...
        MEÜ'de "Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları Paneli" d...
        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı
        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı