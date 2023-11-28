Çalıntı araçları ağır hasarlılarla change edip satan şebeke çökertildi; 22 gözaltı 

MERSİN'deçalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak satan 22 kişi gözaltı alındı.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı. Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2 gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı. Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan aynı renk ve modeldeki araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak sattığı belirlenen 22 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.