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        Çalıntı araçları ağır hasarlılarla change edip satan şebeke çökertildi; 22 gözaltı 

        MERSİN'deçalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak satan 22 kişi gözaltı alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:20
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        Çalıntı araçları ağır hasarlılarla change edip satan şebeke çökertildi; 22 gözaltı 
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        MERSİN'deçalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak satan 22 kişi gözaltı alındı.

        Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı. Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2  gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı. Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan aynı renk ve modeldeki araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak sattığı belirlenen  22 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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