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        Alacak nedeniyle tartıştığı kadını tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti

        MERSİN'deF.E. (38), alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:10
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        Alacak nedeniyle tartıştığı kadını tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti
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        MERSİN'deF.E. (38), alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

        Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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