ÇBK Mersin - OGM Ormanspor: 107-74

SALON:Servet Tazegül

HAKEMLER: Fatih Güler, Hüseyin Çamcı, Ömer Sarı,

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 10, Elizabeth Williams 10, Virag Kiss 16, Melis Gülcan 7, Marina Mabrey 2, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 19, Kuanitra Holingsvorth 9, Meltem Avcı 4, Alina Iagupavo 12, Elanur Menteş 3

OGM ORMANSPOR: Alesia Kaorie Sutton 13, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 21, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Michaela Onyenwere 30, Esra Ural Topuz 10

1. PERİYOT: 31-16

İLK YARI: 65-29

3. PERİYOT: 78-52

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13´ncü haftasında ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 107-74 skorla mağlup etti.

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