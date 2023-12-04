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        A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Mersin´de Gürcistan'ı konuk edecek

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci Grup'taki son maçında Mersin'de yarın Gürcistan'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:20
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Mersin´de Gürcistan'ı konuk edecek
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci Grup'taki son maçında Mersin'de yarın Gürcistan'ı konuk edecek.

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci Grup'taki 6´ncı ve son maçında yarın Mersin Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlayacak. Grubunda oynadığı tüm maçları gol yemeden kazanan milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Milliler maç öncesi Mersin Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirdi. 

        Antrenman öncesi A Milli Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyunculardan Gülbin Hız açıklamalarda bulundu.

        NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: HER BİR OYUNCUMUZ ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

        Yarın Uluslar Ligi C Grubu'ndaki son maçlarına çıkacaklarını anımsatan Kıragası, "Şu ana kadar 5 maçımızı gol yemeden kazandık. 6'ncı maçımızı da gol yemeden kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bu anlar bizim için çok kıymetli. Ülkemizdeki kadın futbolunu tanıtmak için bu tarz galibiyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki yarın stadyumu dolduran taraftarlarımız oyuncularımızla çok gurur duyacak. Her bir oyuncumuz ülkemizi gururlandırmak, gelen seyircimizi mutlu etmek için sahaya çıkacak. O yüzden çok heyecanlı şekilde maç saatinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        Öte yandan Ay-yıldızlı futbolcu Gülbin Hız ise, "Yarınki maçımızı kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Oyuncuların sahaya çıkışı

        -Toplu fotoğraf

        -Antrenmandan detaylar

        -Necla Güngör Kıragası'nın açıklamaları

        -Gülbin Hız'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2023-12-04 20:12:38

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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