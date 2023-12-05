Mersin'de aranan terör örgütü üyesi, Hakkari'de yakalandı

MERSİN'de6yıl önce PKK/KCK terör örgütüne katılıp, faaliyet gösteren M.Ç. Hakkari'de yakalandı. Mersin'e getirilen M.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda 'M.H.' kod adıyla faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'basit yaralama' suçlarından aranan M.Ç.'nin Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Hakkari'de yakalanan M.Ç., Mersin'e getirdi. Emniyette sorgulanan M.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.