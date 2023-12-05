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        Mersin'de aranan terör örgütü üyesi, Hakkari'de yakalandı

        MERSİN'de6yıl önce PKK/KCK terör örgütüne katılıp, faaliyet gösteren M.Ç. Hakkari'de yakalandı. Mersin'e getirilen M.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
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        Mersin'de aranan terör örgütü üyesi, Hakkari'de yakalandı
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        MERSİN'de6yıl önce PKK/KCK terör örgütüne katılıp, faaliyet gösteren M.Ç. Hakkari'de yakalandı. Mersin'e getirilen M.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda 'M.H.' kod adıyla faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'basit yaralama' suçlarından aranan M.Ç.'nin Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Hakkari'de yakalanan M.Ç., Mersin'e getirdi. Emniyette sorgulanan M.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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