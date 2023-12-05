A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi´ni 6´da 6 ile bitirdi

Türkiye-Gürcistan: 2-0

STAT: Mersin

HAKEMLER: Jelena Jermolajeva, Liga Didrike, Diana Vanaga

TÜRKİYE: Selda Akgöz (Dk. 63 Göknur Güleryüz), Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 46 Narin Bulut), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Arzu Karabulut), Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 83 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Yağmur Iraz (Dk. 63 Derya Arhan)

GÜRCİSTAN: Gabunia - Kvelidze, Tatuasvhili (Dk. 90 Narsia), Kalandadze, Kadagishvili (Dk. 46 Ambalia), Matveeva (Dk. 70 Bolkvadze), Chkhartishvili, Danelia, Bukhrikidze (Dk. 88 Pavliashvili) , Bebia, Bakradze

GOLLER: Dk. 26 Gülbin Hız, Dk. 41 Meryem Çal (Türkiye)

SARI KART: Dk. 80 Meryem Çal (Türkiye)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci grupta Mersin´de konuk ettiği Gürcistan´ı 2-0 mağlup etti. Böylelikle milliler grubunu gol yemeden 6´da 6 yaparak lider bitirdi.

8´inci dakikada çalımlarla rakip ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

26´ncı dakikada Birgül Sadıkoğlu´nun rakip cezası solundan açtığı çık ortaya iyi yükselen Gülbin Hız´ın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

41´inci dakikada Meryem Çal´ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Ece Türkoğlu´nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın İlk yarısı 2-0 sona erdi.

67´nci dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Ebru Topçu´nun şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Karşılaşma Ay-yıldızlıların 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.