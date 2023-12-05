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        Türkiye - Gürcistan maçının ardından

        AMilli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci grupta Mersin´de konuk ettiği Gürcistan´ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcu Meryem Çal açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:00
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        Türkiye - Gürcistan maçının ardından
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        AMilli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2´nci grupta Mersin´de konuk ettiği Gürcistan´ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcu Meryem Çal açıklamalarda bulundu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Necla Güngör Kıragası, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Kıragası, "89 senedir Türkiye'de kadın haklarının devam etmesi, bütün ülkelere örnek olmasından dolayı da bir Türk kadını olarak çok gurur duyuyorum. İnşallah biz kadınların sesi yapılmış olan her işte daha fazla çıkar, daha fazla imkan bulurlar ve fırsat eşitliği adına çok güzel günler görürüz. Bugün bu kadar anlamlı bir günde oyunlarımla birlikte B Ligine çıkmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İlk baştan beri diyoruz. 6'da 6 yapacağız, hiç gol yemeyeceğiz ve namağlup bitireceğiz. Bunları başarmış olmak, hedefe varmış olmak son derece önemliydi. Bugün konfor alanından çıkan bu görmüş olduğunuz koca yürekli kızlar, kendilerini ispat ettikleri sahada aslında ülkeleri için ne kadar önemli, ne kadar kıymetli işlere imza atabileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece gururluyum. Çok kolay şeyler değil. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla beraber yazılıyor" dedi.

        MERYEM ÇAL: ÇOK GÜZEL BİR AİLE OLDUK

        Çok güzel şeyler başardıklarını ifade eden Meryem Çal ise, "Çok mutluyuz. 6'da 6 yaparak C Ligini bitirip, B Ligine çıkma imkanı bulduk. Böyle bir grubun içinde, böyle bir atmosferde güzel bir maç oynadığımız için kendi takımım adına herkese teşekkür ediyorum. Biz gerçekten mutluluğumuzu kelimelere dökemiyoruz. Çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. Bunların karşılığını da yavaş yavaş alıyoruz. 6'da 6, gol yemeden B Liginde de bu hedeflerimize devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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