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        6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılarına operasyon; 17 gözaltı

        MERSİNmerkezli 6 ilde yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:50
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        6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılarına operasyon; 17 gözaltı
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        MERSİNmerkezli 6 ilde yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonrası 6 ilde, 25 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 220 polisin katıldığı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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