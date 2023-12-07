6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılarına operasyon; 17 gözaltı MERSİNmerkezli 6 ilde yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

MERSİNmerkezli 6 ilde yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ile sanal kumar sitesine para nakli için banka hesaplarını kullandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonrası 6 ilde, 25 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 220 polisin katıldığı operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonuna el konuldu.