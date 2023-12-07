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        Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, Mersin'de yakalandı

        MERSİN'deuluslararasıuyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu S.E.N. gözaltına alındı. S.E.N., işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:00
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        Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, Mersin'de yakalandı
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        MERSİN'deuluslararasıuyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu S.E.N. gözaltına alındı. S.E.N., işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan Suriye uyruklu S.E.N.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şüphelinin saklandığı adrese özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan S.E.N., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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