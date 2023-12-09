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        Erkek arkadaşının başından vurduğu İrem, hayatını kaybetti

        MERSİN´detartıştığı erkek arkadaşı Mehmet A. (27), tarafından evinde tabancayla başından vurulan İrem Sağlam (24) hayatını kaybetti. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:50
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        Erkek arkadaşının başından vurduğu İrem, hayatını kaybetti
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        MERSİN´detartıştığı erkek arkadaşı Mehmet A. (27), tarafından evinde tabancayla başından vurulan İrem Sağlam (24) hayatını kaybetti. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi´nde meydana geldi. İrem Sağlam ile evine gelen erkek arkadaşı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'a ateş etti. Başından vurulan İrem Sağlam kanlar içinde yere yığlıırken, bu sırada evde bulunan annesi ve kardeşlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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