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        Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

        MERSİNve çevresinde sağanak yağış, fırtına etkisini gösterirken yağmur sonrası ortaya gökkuşağı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:00
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        Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
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        MERSİNve çevresinde sağanak yağış, fırtına etkisini gösterirken yağmur sonrası ortaya gökkuşağı çıktı.

        Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Mersin'in batı ilçeleri Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçeleri için verdiği sağanak yağış uyarısı sonrası; yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış yaşandı. Yağış nedeniyle özellikle Mersin-Antalya D-400 karayolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Yağışla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlerinde, saatteki hızı yaklaşık 60 kilometrelik fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle Akdeniz'de şiddetli dalgalar deniz ulaşımında da olumsuz etki yarattı. Yağış sonrası oluşan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşkurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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