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        Mersin merkezli DEAŞ'a fon sağlama operasyonu: 7 tutuklama

        MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:15
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        Mersin merkezli DEAŞ'a fon sağlama operasyonu: 7 tutuklama
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        MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.  Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şüpheli ile 2 şirketin tüm malvarlıklarına el kondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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