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        Mersin'de kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü

        MERSİN'deağzındaki olta çengeli ile kıyıya vuran ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mako türü köpek balığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:20
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        Mersin'de kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü
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        MERSİN'deağzındaki olta çengeli ile kıyıya vuran ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mako türü köpek balığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Mezitli ilçesi Tece açıklarında 16 Aralık'ta gece saatlerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahilde bir cismin hareket ettiğini gördü. Ekipler, karaya yaklaştıklarında cismin köpek balığı olduğunu tespit etti. Kıyıya vuran köpek balığının ağzında olta çengeli bulunduğu belirlendi. 2 metre 60 santim boyunda, 160 kilo ağırlığındaki balığın, nesli tükenme tehlikesi altındaki kısa yüzgeçli, dişi Mako köpek balığı olduğu anlaşıldı. İhbarla bölgeye giden uzmanların tüm çabalarına rağmen denize geri dönmeyen köpek balığı, kısa bir süre sonra öldü. Hayvan, inceleme yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne götürüldü. İlk incelemede hayvanda darp izi ya da lokal bir zedelenme tespit edilemedi.

        'EKOSİSTEMDE ÇOK ÖNEMLİ ROLLERİ VAR'

        Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, köpek balığına ağzına takılan oltanın ucundaki çengelin zarar verdiğini söyledi. Mako köpek balığının nesli tükenme tehlikesi altında ve besin zincirinde önemli bir yere sahip olan bir tür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Besin zincirinin en üzerinde bulunan bir tür. Bu türlerin ekosistemde çok önemli rolleri var. Altındaki popülasyonları dengede tutarlar. Nesli kritik derece tükenme noktasına gelmiş, sadece sıcak ve tropik denizlerde hayatını sürdüren bir tür. Popülasyonu yüzde 90 oranında daralma noktasına gelmiş. Bu, çok üzücü bir durum. Bu, genç bir birey. 32 yıl yaşayıp, her seferinde 8 ile 16 arasında yavru doğurabiliyorlar. Gelecek için çok önemli bir bireydi. Bu türler balıkçılık ile yakalanıyor. Her olta alanın, denize çıkmaması ve balıkçıların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Mersin / Merkez - Soner AYDIN

        2023-12-18 14:10:24

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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