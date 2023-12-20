Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Interpol'ün aradığı dolandırıcılık şüpheli, Mersin'de yakalandı

        MERSİNpolisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Interpol'ün aradığı dolandırıcılık şüpheli, Mersin'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİNpolisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadaele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde; Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle 'difüzyon mesajı' ile aranan, Rusya Federasyonu tarafından iadesi istenen, hakkında M-99 ve G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'nin adresi tespit edildi. Harekete geçen Mersin polisi, D.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. D.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Putin'den Ukrayna'ya: 15 yıl sonra da kabul edilemez
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı
        İnterpol'ün "difüzyon mesajı" ile aradığı Rus şüpheli Mersin'de yakalandı
        Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
        Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu
        Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
        Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
        Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Mersin'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
        Mersin'de nehre düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
        Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Mersin'de vefat etti
        Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan, Mersin'de vefat etti