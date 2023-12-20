Interpol'ün aradığı dolandırıcılık şüpheli, Mersin'de yakalandı

MERSİNpolisi, Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan D.B.'yi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadaele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde; Rusya Federasyonu Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle 'difüzyon mesajı' ile aranan, Rusya Federasyonu tarafından iadesi istenen, hakkında M-99 ve G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'nin adresi tespit edildi. Harekete geçen Mersin polisi, D.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. D.B. işlemleri için emniyete götürüldü.