ÇBK Mersin - Villeneuve: 54-70

SALON:Servet Tazegül

HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Ivana Ivanovic, Maden Lucic

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 3, Williams 10, Kiss 3, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius, Epoupa 2, Derin Yaya 2, Sinem Ataş, Hollingsvorth, Meltem Acvi, Iagupova 2

VİLLENEUVE: Zellous 9, Smalls 8, Gueye 7, Heriaud 4, Diaby 11, Burke 19, Salaun 12, Mbaka

1´İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 34-38

3´ÜNCÜ PERİYOT: 44-52

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10´ncu haftasında sahasında konuk ettiği Villeneuve´ye 70-54 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-12-20 21:30:15

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.