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        Otomobil, aydınlatma direğine çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

        MERSİN'dehafif ticari aracın çarpıp, savurduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:15
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        Otomobil, aydınlatma direğine çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
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        MERSİN'dehafif ticari aracın çarpıp, savurduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kara'nın kullandığı 33 ABE 915 plakalı hafif ticari araç, caddede karşı yöne geçen Ferhat Dumaner yönetimindeki 33 ASD 736 plakalı otomobile yandan çarptı. Yoldan çıkıp, savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin arka kısmına giren direk, bagajı ikiye ayırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sağlık ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kara ile hafif ticari araçtaki Dumaner, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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