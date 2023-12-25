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        Kağıthane'de motosikletli saldırgan dehşeti - 1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:18
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        Kağıthane'de motosikletli saldırgan dehşeti - 1
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        MustafaMert KARACA - İSTANBUL DHA - KAĞITHANE Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

         

        (FOTOĞRAF)

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin -

        2023-12-25 15:17:48

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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