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        ÇBK Mersin - İzmit Belediyespor: 73-76

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:50
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        ÇBK Mersin - İzmit Belediyespor: 73-76
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Emin Moğolkoç, Mehmet Burak Anlatıcı, Çağatay Taşkın

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Virag Kiss 11, Melis Gülcan 5, Marina Mabrey 27, Laura Cornelius 2, Derin Yaya 10, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorht 12, Meltem Avcı.

        İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 15, Gergana İvanova 11, Sierra Calhoun 6, Ayşe Çora 21, Özge Özışık 5, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 18, Ferda Yıldız

        1'İNCİ PERİYOT: 29-24

        DEVRE: 43-49

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-68

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17´inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı İzmit Belediyespor'a 76-73 mağlup oldu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN

        2023-12-26 19:44:36

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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