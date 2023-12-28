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        İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüyle) FATİH'TE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP ESKİ EŞİNİ VURDU

        FATİH'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:25
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        İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüyle) FATİH'TE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP ESKİ EŞİNİ VURDU
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        FATİH'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

        Olay, Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali Gülerli ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü.  Mehmet Ali Gülerli eski eşine 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.  Saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırganın ilk ifadesinde "Oğlumun husumetlisi vardı bu yüzden silah aldım. Eski eşimle de tartışırken silah yanlışlıkla ateş aldı" dediği öğrenildi,

        Bu arada  sokak sakini Gülsen Sayar, " Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.

        Görüntü Dökümü

        --------

        -Cep Telefonu Görüntü 

        -Kadının görüntüsü (ek)

        -Olay yerinden görüntü

        -Akülü tekerlekli sandalyeli silahlı saldırganın sokaktan kaçışı

        -Aktüel

        -Olay yerinden görüntü

        -Gülsen Sayar ile röportaj     

        DHA-Gündem - Türkiye-Mersin -

        2023-12-28 12:25:03

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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