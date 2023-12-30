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        Mersin'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

        MERSİN'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:40
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        Mersin'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
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        MERSİN'de, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Tarsus- Pozantı Otoyolu Deliçay mevkisinde meydana geldi. Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Pulat yönetimindeki 33 AKJ 30 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Erdur ve yanında bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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