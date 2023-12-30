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        Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları için `spesifik gen´ gruplarını inceliyor

        MERSİN´de bilim insanları dünyada her yıl 17 milyon insanın ölümüne neden olan kalp ve damar hastalıklarına yönelik `spesifik gen´ araştırmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:40
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        Bilim insanları, kalp ve damar hastalıkları için `spesifik gen´ gruplarını inceliyor
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        MERSİN´de bilim insanları dünyada her yıl 17 milyon insanın ölümüne neden olan kalp ve damar hastalıklarına yönelik `spesifik gen´ araştırmalarına başladı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Arslan´ın yürütücülüğünde kardiyologlar, kalp-damar cerrahları başta olmak üzere alanında uzmanlardan oluşan ekip TÜBİTAK desteğiyle kalp damarının tıkanmasına neden olan genler üzerinde çalışma başlattı. `Koroner Arter Hastalarının Aterosklerotik Plaklarında CircRNA İfade Düzeylerinin Araştırılması´ başlıklı proje 3 yıl sürecek. Projede koroner damar tıkanıklığı olan hastalardan by-pass ameliyatı sırasında tıkalı damardan alınan doku örneklerinde yeni nesil gen grupları araştırılacak ve bu genlerin hastalıkla ilişkisinin tespit edilmesi hedefleniyor.

        Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Serdal Arslan, "Kardiyovasküler hastalıklar dünyada ölüm oranı en yüksek olan ve yaklaşık Avrupa ülkelerinde 210 milyon euro maliyeti olan bir hastalık. Her yıl 17 milyona yakın insanın bu hastalıktan öldüğü düşünülüyor. Bu çalışmada kalp tıkanıklığına sebep olan damarlardaki spesifik genleri araştırmayı hedefliyoruz. Kalp damarının tıkanmasına neden olan bu genleri tespit ettiğimizde spesifik ilaç hedeflerini tespit etmiş olacağız. Projede koroner damar tıkanıklığı olan hastalardan by-pass ameliyatı sırasında tıkalı damardan alınan doku örneklerinde yeni nesil gen grupları araştırılacak ve bu genlerin hastalıkla ilişkisi tespit edilecek. Proje, özellikle kardiyovasküler hastalıklarda hastalığın tedavisine yönelik bundan sonraki stratejileri geliştirmemizi sağlayacak. Yaklaşık 3 yıl sürecek bu projenin sonunda hedef genlerimizi belirlediğimizde hedef genlerinin tedavisine yönelik de yeni projeler geliştirip kardiyovasküler hastalıkların tedavisine yönelik ilaç geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        'KANSERDEN ÖLÜMLERİN İKİ KATINA YAKIN'

        Geliştirilecek tedavi ve ilaçla birlikte hem birçok insanın tedavisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydeden Prof. Dr. Arslan, "Çalışmamızda ilaç potansiyeli olup olmadığını görmek istiyoruz. Eğer bunu görürsek daha önce, daha erken bir aşamada ilaç geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Bu konuda dünyada çok büyük maliyetli ve çok fazla insanın muzdarip olduğu bir hastalık olması nedeniyle yaklaşık kanserden ölümlerin bile iki katına yakın oranda ölüm oranı olan bir hastalık. Bu konuyla ilgili bir ilaç bile geliştirme potansiyeline sahip olsak, geliştirebilsek birçok insanın tedavisine katkı sağlayacağımız gibi ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlama imkanımız var" diye konuştu.

        Prof Dr. Arslan, projeye katkı ve desteklerinden dolayı TÜBİTAK'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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