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        Rekortmen yüzücünün 'olimpiyat kotası' hedefi

        MERSİNLİ rekortmen yüzücü Tuncer Berk Ertürk (16), 1 dakika 56 saniye barajına 2 saniye uzakta olduğu 2024 Yaz Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:05
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        Rekortmen yüzücünün 'olimpiyat kotası' hedefi
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        MERSİNLİ rekortmen yüzücü Tuncer Berk Ertürk (16), 1 dakika 56 saniye barajına 2 saniye uzakta olduğu 2024 Yaz Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu, milli rekortmen yüzücü Tuncer Berk Ertürk, Fransa´nın Paris kentinde düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 1 dakika 56 saniye barajını geçerek kota almayı hedefliyor. Olimpiyat hedefinden yaklaşık 2 saniye uzaklıkta olan Ertürk, çalışmalarını Mersin TOHM ve Yüzme Milli Takım Antrenörü Volkan Burak Tuncil eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olimpik yüzme havuzunda sürdürüyor. Ertürk, ilk olarak ocak ayında gerçekleştirilecek yüzme yarışlarında 200 metre kelebek stilde olimpiyat denemesi yapacak.

        `GEÇİLMEYECEK BİR SÜRE DEĞİL'´

        Yüzmeye annesinin yönlendirmesi ile başladığını belirten Ertürk, "6-7 yaşındayken yüzme sporuna başladım. Yeteneğimi fark edince yarışmalara katıldım. Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalya kazandım. Türkiye´de şampiyonluklarım ve rekorlarım var. Şimdi hedefim olimpiyatlar. Olimpiyat kotası alarak bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyorum. Yoğun şekilde çalışıyorum. Yaklaşık 2 saniyem var, geçilmeyecek bir süre değil. İnşallah geçeceğim" dedi.

        `TÜM HAZIRLIKLARIMIZI OLİMPİYAT KOTASI İÇİN YAPIYORUZ´

        Yüzme Milli Takım Antrenörü Volkan Burak Tuncil de Ertürk´ün olimpiyat kotası alacağına inandıklarını söyledi. Tuncil, "Geçtiğimiz sezon burada TOHM açıldı. Türkiye milli takımlarına en çok sporcu veren ve en fazla Türkiye rekoru kıran merkez Mersin oldu. Bu yıl olimpiyat yılı ve bu sezon olimpiyatlara sporcu göndermek istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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