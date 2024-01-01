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        Mersin'de 'yeni yıl' coşkusu

        MERSİN´de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:25
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        Mersin'de 'yeni yıl' coşkusu
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        MERSİN´de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

        Mersin´de vatandaşlar, 2024 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Meyanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hep birlikte geriye sayarak 2024´e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2024 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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