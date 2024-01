"Akkuyu, Türk iş dünyası için referans ve hazırlık fırsatı oldu"

Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ilk ünitenin devreye alınması için geri sayım sürüyor. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK), inşaat projesini yürüten Akkuyu Nükleer A.Ş'ye ilk güç ünitesini devreye almak için gerekli işletmeye alma iznini vermesiyle sahada çalışmalar hız kazandı. Farklı alanlarda 400'ü aşkın şirket de malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederek ve çeşitli inşaat ve montaj işlerini yürüterek projeye katkı sağlıyor. Tedarikçi şirketler arasında bulunan BVS Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Akın Önder Topuz, "Ülkemizin bu ilk nükleer tesisinde yer almak bize gurur verdiği kadar gelecekteki Türk veya uluslararası nükleer yatırımlar için de önemli bir referans ve hazırlık fırsatı olmuştur" dedi.

Şirketin bugün 6 kıtada 93 ülkeye ihracat yaptığını belirten Topuz şunları söyledi:

"Şirketimiz, 2021 yılından itibaren dahil olduğu Akkuyu NGS projesine özellikle tesisin imalatını gerçekleştiren sahalarda çok sayıda yüksek tonajlı portal vinç temin ederek katıldı. Ayrıca nükleer tesisin içinde kullanılmak üzere ayarlanabilir kancalı travers olarak adlandırılan bazı özel vinç kaldırma ekipmanları da temin etti. Vinç üretimi hangi sektörde olursa olsun yüksek ağırlıkların güvenle hareket ettirilmesini ve iş süreçlerinin verimli yürütülmesini içeren bir konu. BVS Bülbüloğlu on yıllardır her türlü güç santraline, örneğin barajlar, termoelektrik santraller, doğalgaz çevrim santralleri gibi tesislere her türden ağır tonajlı türbin binası vinçleri ve servis vinçleri temin etmektedir."

"İNANILMAZ GÜZEL BİR BİRİKİM SAĞLADIK"

Akkuyu NGS projesine katılımın büyük deneyim kazandırdığına dikkati çeken Topuz, "Akkuyu projesinde her zaman ürettiğimiz kalite ve uluslararası sertifika seviyelerimizde işimizi en iyi şekilde yaptık. Çok önemli bir fark ise özel ve detaylı kalite izleme ve dokümantasyon süreçlerinde Rus ve Türk atom enerjisi kurumlarının taleplerine uygun olarak müşterimiz Titan 2 IC İçtaş, Akkuyu Nükleer, Rosatom, TSE ve Enerji Bakanlığımızın uzman ve denetçileri ile büyük bir iş birliği içinde çalışmak oldu. Zor bir süreçti ama inanılmaz güzel bir bilgi birikimi sağladık. Bu tecrübe, potansiyel müşterilerimiz üzerinde olağanüstü bir izlenim bıraktı. Akkuyu NGS projesi kapsamında devam edecek vinç ve vinç ekipmanı ihtiyaçlarına, yedek parça ve servis gereksinimlerinde hizmet vermeye devam etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: PROJEYE KATILMAK, UZMANLIĞIMIZI ÇEŞİTLENDİRMEMİZE VE YETENEKLERİMİZİ GENİŞLETMEMİZE OLANAK SAĞLADI

Projeye katkı sağlayan Vis Vana San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti'nin Satış Müdürü Doğukan Yıldız ise projeye 2022 yılında dahil olduklarını tamamlana kadar da projede yer alacaklarını söyledi. Yıldız, "Akkuyu NGS projesi, nükleer enerji, mühendislik gibi alanlarda bir dizi uzmanlık becerisi ve bilgisi gerektiriyordu. Bu sebeple şirketimizde sadece Akkuyu projeleri için Ar-Ge, Dizayn ve Planlama alanlarında 4 mühendis çalışmaktadır. Üretimde ise 2 mühendisimiz görev yapmaktadır. Satış ve satış sonrası destek ekibimizde ise 2 mühendisimiz görev almaktadır" dedi.

Akkuyu NGS projesinde çalışmanın iş genişlemesi ve gelir artışı açısından önemli faydalar sağladığına değinen Yıldız, "Akkuyu projesi gibi karmaşık ve büyük ölçekli bir projeye katılmak, uzmanlığımızı çeşitlendirmemize ve yeteneklerimizi genişletmemize olanak sağladı. Bu sadece portföyümüze değer katmanın yanı sıra dünya çapındaki benzer projelerde bize yeni fırsat pencereleri açıyor. Akkuyu gibi prestijli ve ulusal öneme sahip bir projede yer almak, şirketimizin sektördeki itibarını ve güvenilirliğini artırmıştır. Bizi gelecekteki müşteriler ve yatırımcılar için güvenilir bir ortak haline getirerek diğer yüksek profilli projeleri kazanma şansımızı yükseltti. Şirketimizin geleceği açısından Akkuyu projesine katılmanın uzun vadeli birçok katkısı olacaktır" diye konuştu.

Akkuyu NGS projesinde uluslararası ortaklar ve uzmanlarla çalışmanın, nükleer enerjiyle ilgili çok değerli bilgi ve beceriler kazandırdığını da belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Akkuyu projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, nükleer santral inşaatı, bakımı ve diğer ilgili hizmetlerle ilgili gelecekteki fırsatlar açısından bizi olumlu bir konuma getirecektir. Bu, işimizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak ve gelir elde etmek için sağlam bir temel sağlayacaktır. Projeye katılmak, şirketlerin sektördeki hem yerel hem de uluslararası oyuncularla ortaklıklar, iş birlikleri ve potansiyel iş fırsatlarına olanak tanıyan değerli ağ oluşturma imkanları sağlayabilir. Akkuyu projesinin bir parçası olmak, nükleer sektördeki şirket için önemli bir referans olabilir. Bu yüksek profilli projeye başarılı katılım, şirketin itibarını artırabilir ve onu ülke içinde veya yurt dışında gelecekteki projeler için güvenilir bir ortak haline getirebilir."

"EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYİ VE YEREL TOPLUMUN REFAHINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Akkuyu projesi kapsamında bölgeye yakın petrol terminalleri ve demir çelik fabrikaları ile de çalıştıklarını ve projenin yürütüldüğü bölgeye yapılan yatırım ile dolaylı olarak genel istihdama katkıda bulunduklarını belirten Yıldız şunları söyledi:

"Projeye katılımımızın yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda yerel işgücünün gelişimini de desteklediğinin farkındayız. Öncelikle yerel işletmelerle bölgesel sanayinin büyümesini teşvik ediyoruz. Şirketimiz bünyesinde pozisyonlar sunarak bölgedeki genel istihdam oranına katkıda bulunuyoruz. Bu da yerel çalışanların ve ailelerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, Akkuyu gibi yüksek profilli bir projede çalışarak kazanılan beceri ve deneyim, bu kişilerin gelecekteki istihdam edilebilirliğini artırabilir ve daha fazla ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabilir. Bu çabalar sayesinde bölgede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi ve yerel toplumun refahını sağlamayı amaçlıyoruz."

Yıldız, "Şirket olarak, Türkiye için tarihi ve stratejik bakımdan büyük önem teşkil eden Akkuyu NGS projesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer santralinde yer almak, uzmanlığımızın, yeteneklerimizin ve ülkenin enerji sektörüne katkıda bulunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Proje, daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji geleceğinin önünü açması açısından hayati önem taşıyor. Çeşitli uluslararası ortakların katılımıyla proje, bilgi paylaşımını, deneyim alışverişini ve ileri teknolojilerin transferini teşvik ediyor. Akkuyu NGS projesinin bir parçası olmak şirketimiz için gurur kaynağıdır. Bu projeyle Türkiye'nin enerji güvenliğine, çevresel sürdürülebilirliğine ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

NURŞEN: BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANS KAYNAĞI

Standart Pompa ve Makina Sanayi Tic. A.Ş Ar-Ge Müdürü Eyup Cezmi Nurşen de Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi kapsamında 3'üncü ve 4'üncü Güvenlik Sınıfı'na uygun santrifuj pompa sistemleri tedariği yaptıklarını belirtti. Nurşen, "Firmamız, 2020 yılından itibaren Akkuyu Nükleer A.Ş'nin bünyesindeki çeşitli ihalelere üst yüklenicimiz vasıtasıyla katılmıştır. İnşa tamamlanana kadar projede yer almaya devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer güç santrali olması sebebiyle özel ve tarihi bir öneme sahip olan projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Nurşen, "Türkiye için önemli bir proje olan Akkuyu NGS'ye tek pompa tedarikçisi olmak, firmamız için gurur vericidir ve bizler için önemli bir referans kaynağıdır. Firmamız ve çalışanlarımız çok farklı tecrübeler ediniyorlar" ifadelerini kullandı.

"BU DENEYİM YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Projede yer almanın firmanın geleceği adına pek çok katkı sunduğunu vurgulayan Nurşen, proje tamamlandığında firmanın Akkuyu NGS'ye 250'ye yakın santrifüj pompa temin etmiş olacağını belirterek "Bu deneyim bize gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki benzer özel işlerde ana referans proje olarak katkıda bulunacaktır. Türkiye için yeni bir alan olan nükleer sektörde yer almak, aynı sektörde yurt içinde veya dışında yapılacak diğer projeler için önemli avantajlar sağlayacaktır" diye konuştu.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Mersin / Merkez - DHA

2024-01-05 12:27:21