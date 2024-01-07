Mersin'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 gözaltı

MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'de fuhşa zorlama, aracılık ve yer temini suçunu işlediği belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.