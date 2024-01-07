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        Mersin'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 gözaltı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:05
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        Mersin'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 gözaltı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke'de fuhşa zorlama, aracılık ve yer temini suçunu işlediği belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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