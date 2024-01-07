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        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:40
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        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (2)
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        CİNAYETTENSONRA TORUNUNU KAÇIRMIŞ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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