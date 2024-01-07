7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (2)
CİNAYETTENSONRA TORUNUNU KAÇIRMIŞ
Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldüren Murat Biçer'in, cinayetin ardından 5 yaşındaki torununu alıp, kayıplara karıştığı öğrenildi. Biçer'in bir taksiciyi gasbedip öldürdüğü, bu nedenle 24 yıl cezaevinde yattığı da belirtildi.
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