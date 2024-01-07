7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (3)
KIZKARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Murat Biçer'in öldürdüğü Serap Biçer'in kız kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
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