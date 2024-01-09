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        Mersin'de 56 bin sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı

        MERSİN'den kent dışına çıkarılmak üzere terminaldeki bir otobüs firmasına ait depodaki çantada 56 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:50
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        Mersin'de 56 bin sentetik hap ele geçirildi; 1 gözaltı
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        MERSİN'den kent dışına çıkarılmak üzere terminaldeki bir otobüs firmasına ait depodaki çantada 56 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası Otobüs Terminali'nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik hap gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli olarak belirlenen A.Y.'yi takibe alıp, yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, bir otobüs firmasının deposundaki çantada 56 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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