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        Hatayspor - Gaziantep FK: 0-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:15
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        Hatayspor - Gaziantep FK: 0-0
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        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Gökhan Bilir

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Aburjania (Dk, 46 Dadashov), Dele-Bashiru (Dk. 79 Hodzic), Rivas (Dk. 70 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)

        GAZİANTEP FK: Nita - Mbakata, Arda Kızıldağ, NKoulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 90+3 Furkan Soyalp) Dragus (Dk. 80 Riascos)

        SARI KARTLAR: Ömer Faruk Beyaz, Kilama, Dadashov (Hatayspor)

        Süper Lig'de 16´ncı haftanın erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

        34´üncü dakikada Dragus´un rakip ceza sahası önünden çektiği şutta meşin yuvarlak Erce´de kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        50´nci dakikada Hatayspor´lu Ömer Faruk Beyaz´ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam´ın şık şutunda iyi uzanan Nita topu kornere çeldi.

        59´uncu dakikada Gaziantep FK´nın Maxim´le kullandığı kornerde NKoulou´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        78´inci dakikada rakip savunma arkasına sarkan Hatayspor´lu Dele Bashiru´nun vuruşunda açıyı kapatan Nita topu kornere gönderdi.

        81´inci dakikada Maxim´in ara pasında topla buluşan Markovic´in şutunda Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-10 19:14:08

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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