Hatayspor - Gaziantep FK: 0-0

STAT: Mersin

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Gökhan Bilir

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Aburjania (Dk, 46 Dadashov), Dele-Bashiru (Dk. 79 Hodzic), Rivas (Dk. 70 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)

GAZİANTEP FK: Nita - Mbakata, Arda Kızıldağ, NKoulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 90+3 Furkan Soyalp) Dragus (Dk. 80 Riascos)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Beyaz, Kilama, Dadashov (Hatayspor)

Süper Lig'de 16´ncı haftanın erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

34´üncü dakikada Dragus´un rakip ceza sahası önünden çektiği şutta meşin yuvarlak Erce´de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50´nci dakikada Hatayspor´lu Ömer Faruk Beyaz´ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam´ın şık şutunda iyi uzanan Nita topu kornere çeldi.

59´uncu dakikada Gaziantep FK´nın Maxim´le kullandığı kornerde NKoulou´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

78´inci dakikada rakip savunma arkasına sarkan Hatayspor´lu Dele Bashiru´nun vuruşunda açıyı kapatan Nita topu kornere gönderdi.

81´inci dakikada Maxim´in ara pasında topla buluşan Markovic´in şutunda Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2024-01-10 19:14:08

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