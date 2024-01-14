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        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü

        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, karayolunun karşısına geçmek isteyen Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 01:20 Güncelleme: 14.01.2024 - 01:25
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        Karayolunda otomobilin çarptığı 2 genç, öldü
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        MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, karayolunun karşısına geçmek isteyen Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, D-400 karayolunun karşısına geçmeye çalışan Abdulhaluk Ölmez ve Şükran Tonk'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ölmez ile Tonk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin ölüm haberini alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

        İki gencin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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